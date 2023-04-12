По сравнению с февралем экспорт российских нефтепродуктов по морю в марте 2023 года вырос на 17,3% - до 12,374 млн тонн с 9,531 млн тонн.

Об этом пишет Reuters.

Экспорт частично увеличился из-за объемов, придержанных в феврале на фоне введения 5 февраля странами ЕС полного эмбарго на российские нефтепродукты.

По данным рыночных источников, экспорт нефтепродуктов через подконтрольные России порты Черного и Азовского морей вырос на 42,4% в прошлом месяце до 5,094 млн тонн с 3,23 млн тонн в феврале, когда из-за штормов возникли проблемы с погрузкой танкеров.

Российский экспорт топлива через балтийские порты Приморск, Высоцк, Санкт-Петербург и Усть-Луга вырос в марте на 2% в дневном выражении до 6,4 млн тонн с 5,665 млн тонн.

Российские дальневосточные порты увеличили экспортную отгрузку нефтепродуктов на 20% в сутки - до 765 тыс. тонн с 576 тыс. тонн.

Растут и цены на нефть. Российское черное золото уже торгуется выше установленного Западом ценового коридора в 60 долларов за баррель. Так, сегодня была продана партия нефти по $61,55 за баррель.

В конце марта Европейская комиссия сообщила, что Евросоюз не будет изменять лимит цен на российскую нефть. Ограничения останутся на прежнем уровне - 60 долларов за баррель.

Между тем в начале апреля нефть выросла в цене на 8% после того, как ОПЕК+ внезапно сообщил о сокращении добычи.