Страны ОПЕК+, в число которых входит и Россия, планируют оставить в силе решение о сокращении добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки до конца 2023 года.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По информации источников агентства, экспортеры не намерены менять политику, несмотря на падение стоимости Brent до минимума больше чем за год. Это связано со спекуляциями, а не фундаментальными показателями рынка, считают источники Reuters.

Ранее мы рассказывали, что после решения правительства РФ сократить добычу нефти в марте на 500 тысяч баррелей в сутки, стоимость основного сорта российской нефти Urals поднялась почти на 40% и приблизилась к "ценовому потолку" стран G7.

Кроме того, сообщалось, что страны ОПЕК и их союзники готовы ещё сильнее сократить добычу нефти для роста цены.

Мы писали, что, по данным CNN, в документах, которые Белый дом передал Минфину, уменьшение производства нефти описывалось как "полная катастрофа" и "враждебный акт".

Также "Страна" информировала, что в 2023 году Россия увеличила продажи нефти Китаю и стала крупнейшим ее поставщиком в КНР.