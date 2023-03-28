Партии российской нефти Urals с отгрузкой в апреле подорожали в портах крупнейших потребителей - Индии и Китая. Однако цены на Urals остаются ниже ценового потолка из-за падения котировок нефти Brent.

Об этом сообщили три источника агентства Reuters в отрасли.

В середине марта мировые цены на нефть падали до самого низкого уровня с конца 2021 года, затем Brent укрепилась с $73 до $78.

Источники оценивают апрельские грузы Urals на уровне скидки $14–17 за баррель к эталону в портах Индии по сравнению со скидкой $18–20 на мартовские партии.

Стоимость апрельских партий нефти "Urals Приморск" составляет около $50 за баррель. Цена на перевозку Urals из балтийских портов РФ составляет около $7,5–8,5 миллионов до портов Индии и чуть более $10 миллионов до Китая, сообщили источники.

В марте закупки Индией нефти Urals составили более 65% от общего объема морского экспорта, на втором месте Китай с 17%, на третьем - Турция (13%), сообщает Reuters со ссылкой на данные Refinitiv.

Сегодня в России заявили, что стране удалось перенаправить весь экспорт нефтепродуктов, который выпал из-за введенного Европейским союзом эмбарго.

Между тем США вышли на первое место по поставкам нефти в страны Европейского союза.