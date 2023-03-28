США вышли на первое место по поставкам нефти в Евросоюз к концу 2022 года. В то же время Россия сократила свою долю с 31% до 4%.

Об этом сообщило во вторник европейское статистическое агентство "Евростат".

По его данным, в период с последнего квартала 2021 года до января 2022 года импорт нефти из России оценивался примерно в 40-50 миллионов баррелей в месяц, что составляло, соответственно, от 24 до 31% общего импорта стран Евросоюза. Доля США в то время составляла 10–13% (около 19-20 миллионов баррелей). Она была сопоставима с долей поставок Норвегии и Казахстана, которая была в диапазоне от 8% до 14% от общего объема импорта. А вот импорт из Ирака был немного ниже, в диапазоне от 7% до 12%. Импорт из Ливии и Соединенного Королевства составил около 5% от общего объема импорта.

Вторжение России в Украину в феврале 2022 года оказало значительное влияние на импорт сырой нефти в ЕС. Ситуация была очень нестабильной с февраля по апрель, с большими объемами импорта из России в феврале и апреле (63 миллиона и 58 миллионов баррелей соответственно, что составляло 33% и 30% от общего объема импорта) и низкими в марте (31 миллион баррелей, что составляло 18% от общего объема импорта).

Сегодня в России заявили, что стране удалось перенаправить весь экспорт нефтепродуктов, который выпал из-за введенного Европейским союзом эмбарго.

Ранее мы сообщали, что в прошлом году на продаже нефти и газа Норвегия заработала рекордную сумму.