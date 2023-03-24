Власти Чада решили национализировать все активы американской нефтегазовой компании Exxon Mobile, которые находятся в стране. В результате дочерняя компания Exxon Mobil в Чаде перешла под управление местных властей.

Об этом сообщает издание Tchad Infos.

Решение о национализации активов американской компании принял временный президент Чада Махамат Идрис Деби указом от 23 марта .

Национализированы все активы и все права любого рода, вытекающие из конвенций, разрешений на разведку, разрешений на эксплуатацию и разрешений на транспортировку углеводородов компании ESSO Exploration and Production Chad Inc.

В декабре 2022 года компания Exxon Mobil заявляла о закрытии сделки по продаже своих активов в Чаде и Камеруне за $407 млн британской Savannah Energy, однако правительство Чада оспорило ее, сославшись на разногласия по условиям сделки. В результате конфликта руководство африканской страны фактически заблокировало для Savannah Energy возможность работы в Чаде, несколько сотрудников компании были депортированы.

На этом фоне интерес к нефтяным проектам в Африке начали проявлять российские компании.

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