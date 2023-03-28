России удалось перенаправить весь экспорт нефтепродуктов, который выпал из-за введенного Европейским союзом эмбарго.

Об этом заявил глава минэнерго РФ Николай Шульгинов, сообщают российские СМИ.

По его словам, снижения продаж не было.

Отмечается, что поставки нефти в Индию из России в 2022 году выросли в 22 раза.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на данные Международного энергетического агентства писал, что хотя экспорт нефти из РФ и сохранился в прежних объемах, прибыль от экспорта снизилась вдвое. То есть Россия продавала нефть на восток со значительной скидкой.

Также мы писали, что в 2023 году РФ увеличила продажи нефти Китаю и стала крупнейшим ее поставщиком в КНР. В главном таможенном управлении Китая заявили, что в январе-феврале импорт нефти из России увеличился почти до 2 млн баррелей в сутки, Саудовская Аравия, в свою очередь, продала 13,92 млн тонн нефти за два месяца.

Кроме того, сообщалось, что впервые за восемь месяцев Япония возобновила ввоз российской нефти Sakhalin Blend.