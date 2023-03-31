Европейская комиссия сообщила, что Евросоюз не будет изменять лимит цен на российскую нефть. Ограничения останутся на прежнем уровне - 60 долларов за баррель.

Об этом пишет Bloomberg.

По данным агентства, Еврокомиссия сообщила государствам-членам ЕС, что сейчас большинство стран G7 не хотят снижать порог.

В отчете Международного энергетического агентства, который лег в основу проверки, говорится, что потолок цен на нефть из РФ достиг своих целей и привел к сокращению доходов Москвы. В отчете сказано, что экспортная цена российской нефти составила около 52,5 доллара за баррель без учета расходов на доставку и страхование.

Ранее сообщалось, что страны G7 и лично президент США Джо Байден выступили за сохранение потолка цен на нефть из России.

Также мы писали, что российская нефть Urals дорожает в портах Индии и Китая, но остаётся ниже ценового потолка. В марте закупки Индией нефти Urals составили более 65% от общего объема морского экспорта, на втором месте Китай с 17%, на третьем - Турция (13%)

Между тем The Wall Street Journal сообщала, что за год доходы России от экспорта нефти сократились вдвое при прежнем уровне экспорта.