Россия и Саудовская Аравия заинтересованы в цене нефти по 100 долларов за баррель.

Об этом пишет Bloomberg.

Издание сообщает, что Саудовская Аравия уже дважды после визита президента США Джо Байдена одобряла решение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, которое повышает ее доходы. И, вместе с тем, снижает шансы нынешнего президента США на переизбрание.

Тем временем, экономист Bloomberg Economics Алекс Исаков подсчитал, что цена в 100 долларов за баррель необходима, чтобы сбалансировать госбюджет России.

Ранее мы писали, что, по данным Reuters, по сравнению с февралем экспорт российских нефтепродуктов по морю в марте 2023 года вырос на 17,3% - до 12,374 млн тонн с 9,531 млн тонн.

Экспорт частично увеличился из-за объемов, придержанных в феврале на фоне введения 5 февраля странами ЕС полного эмбарго на российские нефтепродукты.

Также "Страна" рассказывала, что в январе российский морской экспорт сырой нефти вырос до самого высокого уровня с апреля прошлого года. В то же время, российская нефть из-за сокращения числа покупателей после введения запрета на импорт нефти из РФ Евросоюзом, продаётся с большим дисконтом и ее стоимость может опускаться до 38-40 долларов за баррель.