Российская нефть марки Urals преодолела потолок цен в 60 долларов за баррель благодаря подорожанию нефти марки Brent после того, как ОПЕК+ объявила о сокращении добычи.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника, участвующие в торговле российской нефтью.

Ограничение цен было введено в декабре странами G7, и Вашингтон заявлял, что это поможет избежать перебоев с поставками.

Но источники сообщили, что мировые цены на нефть LCOc1 подскочили выше 80 долларов за баррель на этой неделе после того, как Организация стран - экспортеров нефти и ее союзники, включая Россию, объявили в воскресенье о неожиданном сокращении добычи. Дополнительную поддержку ценам оказало срочное соглашение, подписанное в конце марта между крупнейшей российской нефтедобывающей компанией "Роснефть" и Индийской нефтеперерабатывающей корпорацией.

Цены на нефть марки Urals в индийских портах торговались с дисконтом в 14-17 долларов за баррель на основе DES (с поставкой без судна), но на этой неделе срочная сделка привела к дисконту в 12-14 долларов к марке Brent, сказали два источника.

Для грузов с отгрузкой в мае в китайских портах скидки на Urals сократились до 8-9 долларов по отношению к ICE Brent на основе DES с примерно 10-11 долларов за баррель для грузов с отгрузкой в апреле, сообщили два источника на китайском нефтяном рынке.

Цена на нефть марки Urals по конкретной сделке обычно рассчитывается на основе месячного или среднедневного значения дифференциала цен на нефть марки Brent.

Согласно расчетам Reuters, с учетом текущих цен на ICE Brent нефть Urals в среду торговалась чуть выше 60 долларов за баррель.

Как мы писали, 3 апреля нефть выросла в цене на 8% после того, как ОПЕК+ внезапно сообщил о сокращении добычи.

В США заявили, что не считают решение некоторых членов ОПЕК+ сократить нефтедобычу разумным.