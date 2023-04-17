Страны G7 сохранят потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Это произойдет "несмотря на рост мировых цен на нефть и призывы некоторых стран к снижению ценового предела для ограничения доходов Москвы".

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник.

По словам одного из западных чиновников, российская нефть продается с дисконтом около 30 долларов по отношению к Brent.

Ранее мы писали, что экспорт российских нефтепродуктов по морю в марте 2023 года вырос на 17,3% относительно показателей февраля.

Экспорт частично увеличился из-за объемов, придержанных в феврале на фоне введения 5 февраля странами ЕС полного эмбарго на российские нефтепродукты.

Также "Страна" рассказывала, что в январе российский морской экспорт сырой нефти вырос до самого высокого уровня с апреля прошлого года. В то же время, российская нефть из-за сокращения числа покупателей после введения запрета на импорт нефти из РФ Евросоюзом, продаётся с большим дисконтом и ее стоимость может опускаться до 38-40 долларов за баррель.

Напомним, в начале апреля российская нефть марки Urals преодолела потолок цен в 60 долларов за баррель.

По данным Bloomberg, цена на нефть по $100 за баррель выгодна России и Саудовской Аравии.