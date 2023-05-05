Нефтегазовые доходы России в апреле уменьшились на 64% - Forbes
В России нефтегазовые доходы в апреле стали втрое меньше (минус 64%), чем было в том же месяце прошлого года. И на 6% меньше, чем в марте этого года.
Об этом пишет российский Forbes.
Доходы бюджета по этой статье в апреле составили 647,5 млрд руб., как следует из обнародованных минфином данных. В прошлом апреле было 1,798 триллионов, а в марте этого года - 688,2 миллиарда.
Ранее сообщалось, что февральские нефтегазовые доходы РФ упали почти вдвое по сравнению с прошлым годом.
При этом западные СМИ считают уровень российских прибылей от торговли нефтью высокими и пишут, что в мае Москва начнет снова наращивать резервы.
Возобновление закупок иностранной валюты подчеркнет способность РФ поддерживать поток нефтедолларов в условиях санкций и "ценового потолка", установленного странами "большой семерки" и Евросоюзом для покупателей российской нефти.
При этом по данным международных экспертов, ценовой потолок на российскую нефть, введенный Западом против России, масштабно нарушается. Значительные объемы российской нефти продаются в обход санкций в Приморском крае.