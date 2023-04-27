Ценовой потолок на российскую нефть, введенный Западом против России, масштабно нарушается. Значительные объемы российской нефти продаются в обход санкций в Приморском крае.

Об этом пишет Der Spiegel со ссылкой на проведенное группой международных экспертов по заказу Киевской школы экономики расследование.

В частности, в российском порту Козьмино в Приморском крае 95 процентов нефти, отправленной на экспорт за первые три месяца текущего года, были проданы по ценам выше 60 долларов за баррель. Средняя продажная цена составляла 73 доллара за баррель.

Из Козьмино снабжаются преимущественно страны Азии. В российских портах, расположенных ближе к Западу, ценовой потолок, в целом, соблюдался, установили расследователи.

Согласно общедоступным котировкам российской нефти марки Urals, с начала апреля ее стоимость держится выше потолка в 60 долларов.

Напомним, по данным Reuters, страны G7 сохранят потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Это произойдет "несмотря на рост мировых цен на нефть и призывы некоторых стран к снижению ценового предела для ограничения доходов Москвы".

Также сообщалось, что экспорт российской нефти в марте достиг рекордных показателей с середины весны 2020 года.



