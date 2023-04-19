Экспорт российской нефти и нефтепродуктов в марте увеличился на 600 тысяч баррелей в сутки (б/c), достигнув 8,1 млн баррелей в сутки.

Об этом свидетельствуют данные Международного энергетического агентства, пишет "Коммерсант".

Таким образом, экспорт российской нефти и нефтепродуктов в марте вырос до рекордного с апреля 2020 года уровня, увеличившись на 0,6 млн б/с по сравнению с февралем.

Основным экспортным рынком для российской нефти в марте стала Индия (2,1 млн б/с), опередившая Китай (1,9 млн б/с, из них 1,7 млн б/с - сырая нефть).

Объявленное ОПЕК+ сокращение поставок поддержало цены и на российскую нефть, пишет "Коммерсант".

Так, средняя цена российской нефти, поставляемой за рубеж, в начале апреле, предположительно, превысила 60 долларов за баррель или, по крайней мере, близка к этому уровню.

Напомним, Европейская комиссия сообщила, что Евросоюз не будет изменять лимит цен на российскую нефть. Ограничения останутся на прежнем уровне - 60 долларов за баррель.

Ранее мы писали, что, по данным The Wall Street Journal, Россия экспортирует собственную нефть с большой скидкой монархиям Персидского залива - Саудовской Аравии и ОАЭ. Они используют российское топливо для потребления и дальнейшей переработки, а собственное выставляют на продажу.