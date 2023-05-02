Российский бюджет стабилизируется благодаря экспорту нефти. Фото: pixabay

Благодаря экспорту нефти уже в мае Россия возобновит закупки иностранной валюты для своих резервов.

Об этом пишет Bloomberg.

Сообщается, что РФ будет закупать, в основном, юани.

"Объемы закупок иностранной валюты первоначально будут небольшими, но крайне символичными, поскольку они продемонстрируют, что страна вместо поглощения своих резервов их наращивает", - цитирует Bloomberg российского экономиста Александра Исакова.

Возобновление закупок иностранной валюты подчеркнет способность РФ поддерживать поток нефтедолларов в условиях санкций и "ценового потолка", установленного странами "большой семерки" и Евросоюзом для покупателей российской нефти, говорится в материале.

Несмотря на сложную ситуацию с финансами в России из-за военных расходов, российский бюджет стабилизируется, констатирует агентство.

Россия возобновит закупки валюты для резервов

Ранее мы писали, что ценовой потолок на российскую нефть, введенный Западом против России, масштабно нарушается. Значительные объемы российской нефти продаются в обход санкций в Приморском крае.

Также мы сообщали, что экспорт российской нефти в марте достиг рекордных показателей с середины весны 2020 года.

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