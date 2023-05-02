Россия возобновит закупки валюты для резервов

Благодаря экспорту нефти уже в мае Россия возобновит закупки иностранной валюты для своих резервов.

Об этом пишет Bloomberg.

Сообщается, что РФ будет закупать, в основном, юани.

"Объемы закупок иностранной валюты первоначально будут небольшими, но крайне символичными, поскольку они продемонстрируют, что страна вместо поглощения своих резервов их наращивает", - цитирует Bloomberg российского экономиста Александра Исакова.

Возобновление закупок иностранной валюты подчеркнет способность РФ поддерживать поток нефтедолларов в условиях санкций и "ценового потолка", установленного странами "большой семерки" и Евросоюзом для покупателей российской нефти, говорится в материале.

Несмотря на сложную ситуацию с финансами в России из-за военных расходов, российский бюджет стабилизируется, констатирует агентство.

Ранее мы писали, что ценовой потолок на российскую нефть, введенный Западом против России, масштабно нарушается. Значительные объемы российской нефти продаются в обход санкций в Приморском крае.

Также мы сообщали, что экспорт российской нефти в марте достиг рекордных показателей с середины весны 2020 года.