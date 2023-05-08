ЕС предлагает запретить доступ в свои порты для судов, которые пытаются обходить санкции против российской нефти. Брюссель ссылается на "резкий рост мошеннических практик и связанных с ними экологических рисков" со стороны судов, пытающихся обойти ценовой потолок G7, и запрет на импорт российской нефти в ЕС.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на документы, которые есть в распоряжении редакции.

"Поскольку ценовые ограничения на российскую нефть и нефтепродукты уже установлены, теперь основное внимание уделяется устранению лазеек и более эффективному обеспечению соблюдения ограничений", - пишет издание.

Предлагается запретить судам, которые подозреваются или уличаются в нарушении санкций путем перевалки с одного судна на другое нефти, запретить заход в европейские порты и шлюзы, т.к. "перевалка нефти с судна на судно стала ключевой в поставках российской нефти на европейский рынок после запрета Евросоюза на морскую перевозку российской нефти в начале декабря".

Ранее Forbes сообщал, что нефтегазовые доходы России в апреле уменьшились на 64%.