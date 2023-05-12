Британский журнал Spectator рассуждает, почему провалилась экономическая война против России (именно так и звучит заголовок).

Издание пишет, что противостояние с РФ идет не только на военном, но и на экономическом фронте, и "мало кто на Западе осознает, насколько плохо обстоят дела в этом аспекте войны".

Одна из причин - "в то время как Запад был заинтересован в экономической войне, остальной мир этого не хочет".

"Россия быстро увеличила экспорт в Китай и Индию, которые предпочитали покупать нефть со скидкой, чем сопротивляться вторжению в Украину", - говорится в статье.

Также Европа продолжает торговать с Россией через третьи страны.

"Импорт немецких автомобилей в Казахстан, например, вырос на 507% в период с 2021 по 2022 год, а в Армению - на 761%. Экспорт химической продукции в Армению увеличился на 110 процентов, а в Казахстан - на 129 процентов. Продажи электрического и компьютерного оборудования в Армению выросли на 343%", - говорится в материале.

Не оправдались и расчеты на обвал российской экономики.

В апреле прошлого года МВФ прогнозировал, что они сократится на 8,5% в 2022 году и еще на 2,3% в этом году. Но, "как оказалось, в прошлом году ВВП упал всего на 2,1%, а в этом году МВФ прогнозирует небольшой рост на 0,7%".

"Запад начал санкционную войну с преувеличенным чувством собственного влияния во всем мире", - делает вывод издание. По его мнению, российская экономика не разрушена, а переориентирована, "чтобы смотреть на восток и юг, а не на запад".

Ранее мы писали, что Китай помогает российской экономике противостоять западным санкциям.

Несмотря на этой, по данным Forbes, нефтегазовые доходы России в апреле уменьшились на 64%.