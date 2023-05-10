Экспорт продукции из Китая в Россию в апреле этого года достиг рекордного уровня, повысившись на 153% по сравнению с предыдущим годом - до 9,6 млрд долларов.

Об этом пишет Bloomberg.

Общий объем торговли достиг второго наибольшего уровня в истории - около 19 млрд долл., что несколько меньше мартовского пика.

Больше всего в РФ Китай поставляет автомобили и запчасти к ним, электронику и промышленное оборудование.

На графике виден взрывной рост экспорта из Китая в Россию с начала 2022 года и обвальное падение экспорта из Германии с того же периода.

Напомним, торговый оборот России и Китая с января по апрель увеличился в годовом исчислении на 41,3%, до 73,148 млрд долларов. Экспорт из КНР в РФ за указанный период увеличился на 67,2% и составил 33,68 млрд долларов. Поставки из России в Китай за это время возросли на 24,8%, до 39,46 млрд долларов.

Ранее мы писали, в 2023 году РФ увеличила продажи нефти Китаю и стала крупнейшим ее поставщиком в КНР.

Также по данным Bloomberg, поставки российской нефти морем за последний месяц выросли до самого высокого уровня с начала 2022 года.