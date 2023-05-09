Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло крупного китайского производителя автомобилей Great Wall Motor в перечень международных спонсоров войны.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Причина - решение компании остаться на российском рынке и развивать там бизнес.

"Great Wall Motor продолжает платить значительные налоги в бюджет страны-агрессора, активно поддерживать ее экономику и, соответственно, спонсировать войну против Украины. Никаких попыток осудить вторжение России в Украину от руководства компании не было", - сообщает НАПК.

По данным НАПК, по состоянию на 2023 год для Great Wall Россия является крупнейшим рынком сбыта за пределами Китая. В прошлом году на Россию пришлось около 30% доходов Great Wall за границей. Сейчас же в России действуют 115 дилерских центров Great Wall Motor.

Также компания Great Wall Motor демонстрирует рекордные показатели выручки и зарубежных продаж, а также значительный рост прибыли. Это все стало возможным в том числе благодаря российскому рынку, из которого вышли многие конкуренты компании, сообщает НАПК.

Напомним, ранее НАПК сообщило о внесении венгерской банковской группы OTP Bank Group в перечень международных спонсоров войны. Причина - льготные условия кредитования для российских военных.

Также сообщалось, что НАПК внесло китайскую корпорацию Xiaomi в список международных спонсоров войны.