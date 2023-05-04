НАПК сообщило о внесении венгерской банковской группы OTP Bank Group в перечень международных спонсоров войны. Причина - льготные условия кредитования для российских военных.

Об этом Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) сообщает в Фейсбуке.

По данным агентства, OTP Bank имеет дочерние банки в России, Украине, Хорватии, Словении, Словакии, Черногории и Румынии.

В частности, пишет НАПК, OTP входит в число 50 крупнейших банков РФ, а по ряду направлений является лидеров рынка. "Он обслуживает более 2,2 млн. клиентов и представлен более чем в 1 850 населенных пунктах государства-террориста", - говорится в сообщении.

По данным НАПК, российский ОТП Банк остается одним из ведущих банков на российском рынке финансовых услуг даже после вторжения России в Украину.

Ранее из-за льготных кредитов для военных к OTP Bank обратился НБУ с требованием покинуть российский рынок.

Также НБУ потребовал уйти с российского рынка другую банковскую группу - Райффайзен. На что в банке заявили, что "имеют дочерний банк в РФ, который является отдельным юридическим лицом и обязан осуществлять деятельность в согласовании с работающим российским законодательством, включающим льготные условия".

Кроме того, мы писали, что НАПК внесло группу Raiffeisen Bank в список международных спонсоров войны.