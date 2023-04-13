Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло китайскую корпорацию Xiaomi в список международных спонсоров войны.

Об этом говорится в сообщении на сайте НАПК.

"НАПК внесло китайскую корпорацию Xiaomi Corporation в перечень международных спонсоров войны из-за того, что компания не просто продолжила свою работу в России после полномасштабного вторжения, но до сих пор остается лидером по продаже смартфонов в государстве-террористе", – говорится в сообщении агентства.

По данным агентства, корпорация Xiaomi увеличила свои поставки в Россию на 39% в третьем квартале 2022 года.

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