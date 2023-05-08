Еврокомиссия впервые собирается внести в санкционный список семь компаний из Китая, поставляющие в Россию оборудование, которое может быть использовано в военных целях.

Об этом пишет Financial Times.

Некоторые из этих фирм уже попали под санкции США, однако Евросоюз до сих пор избегал конфронтации с Пекином, заявляя, что доказательств прямых поставок КНР оружия Москве нет, пишет издание.

По данным издания, речь о таких китайских компаниях как 3HC Semiconductors и King-Pai Technology, а также Sinno Electronics и Sigma Technology, базирующиеся в Гонконге.

Санкционный список требует единогласного одобрения 27 государств Евросоюза, прежде чем его можно будет ввести в действие.

Напомним, в начале марта в США ввели санкции против поддерживающих производство иранских дронов компаний из Китая.

Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель сообщал, что Евросоюз будет строить связи с другими странами в зависимости от их отношения к России и Китаю. По его словам, эта инициатива "обеспечит возможность действовать в новую эру международной политики - эру фрагментированного мира, с двумя различными экосистемами технологического развития, с двумя группами, каждая из которых будет стремиться привлечь сторонников на свою сторону".