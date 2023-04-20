Новые санкции Евросоюза против России будут ограничены мерами против обхода прошлых ограничений. Новых санкций против целых секторов российской экономики больше не будет.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Большинство чиновников признают, что незатронутые санкциями сектора экономики не попадут под ограничения, так как от них зависят одно или несколько государств ЕС.

Так, утверждается, что Франция, Венгрия и другие государства выступили против санкций в отношении "Росатома", которые поддерживает Германия.

"С санкциями мы закончили. Если мы введем больше санкций, будет больше исключений из санкций, чем санкционных мер", – сказал собеседник издания.

Напомним, 11-й пакет европейских санкций будет обсуждаться завтра, 21 апреля.

Ранее сообщалось, что Германия настаивает на включении ядерной энергетики России в пакет санкций Евросоюза.

25 февраля Евросоюз одобрил последний на данный момент, десятый пакет санкций против России. В него, в частности, вошли три российские банка.

Тем временем война в Украине продолжается уже 421-й день. Мы следим за новостями 20 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 420-го дня войны. В Бахмуте силы "Вагнера", вероятно, продвинулись ближе к Дому культуры на северо-западе. Российские телеграм-каналы утверждают, что украинская армия ушла из села Спорное к юго-востоку от Северска. Генштаб ВСУ выступил против возвращения украинским военным в тылу доплаты в 30 тысяч гривен. Продолжаются проблемы с украинским зерном, которое блокируют европейские соседи Украины из-за убытков своих фермеров.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувшего дня.