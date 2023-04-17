Германия настаивает на том, чтобы Евросоюз включил гражданскую ядерную энергетику России в 11-й пакет санкций в отношении Москвы.

Об этом сообщает Reuters.

Ранее мы писали, что Франция, Венгрия и Болгария блокируют санкции против атомной энергетики РФ.

Отметим, что ЕС обсудит введение 11-го пакета санкций против РФ после католической Пасхи. Очередной пакет санкций будет нацелен на противодействие обходу уже введенных ранее ограничений.

Как писала "Страна", 25 февраля Евросоюз одобрил десятый пакет санкций против России, которые коснулись экс-главы "Мотор Сичи" Богуслаева.

Также в десятый пакет санкций Евросоюза против РФ вошли три российские банка.

Тем временем война в Украине продолжается уже 418-й день. Мы следим за новостями 17 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 417-го дня войны. Продолжаются бои за Бахмут, на Лиманском и Авдеевском направлениях. Россияне обстреливали Сумскую и Черниговскую область, Снегиревку в Николаевской области, Камышеваху - в Запорожской. Также вчера прошел крупный обмен пленными. Украина вернула домой 130 бойцов.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, почему в Украине заговорили о выборах.