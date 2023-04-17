В понедельник, 17 апреля, в Украине идет уже 418-й день войны с РФ.

Подробнее о том, что происходило вчера - читайте в итогах за 16 апреля.

Ниже хроника новостей за сегодня. Онлайн обновляется.

17 апреля

09.25 Телеграм-каналы публикуют фото последствий ночного обстрела Авдеевки Донецкой области.

Судя по характерному муралу с подсолнухами, пострадавшее здание - школа №7. Изображение подсолнухов появились на здании в 2019 году.

08.10 За минувшие сутки российская армия 46 раз обстреляла Херсонскую область, выпустив 170 снарядов из тяжелой артиллерии, беспилотников и авиации. Херсон враг обстрелял три раза.

Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в своем телеграм-канале.

По его словам, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области.

За прошедшие сутки жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.

07.05 Главное из сводки Генштаба ВСУ:

1. За минувшие сутки силы РФ нанесли 25 ракетных ударов по мирным городам Запорожье, Камышеваха и Снегиревка, а также 42 авиационных удара. Враг совершил 46 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и инфраструктуре. Есть погибшие и раненые среди мирного населения, разрушены и повреждены жилые дома, учебные заведения, больницы, церкви.

2. Противник сосредоточил основные усилия на ведении наступления на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

3. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка. На этих участках фронта ВСУ отразили более 60 атак противника.

4. Авиация Сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и зенитно-ракетному комплексу оккупантов.

Также сбиты 4 вражеских БпЛА.

06.50 За время полномасштабного вторжения РФ Украина вернула из плена 2 235 человек.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

06.30 Карта тревог сейчас.