В понедельник, 17 апреля, в Украине идет уже 418-й день войны с РФ.
Подробнее о том, что происходило вчера - читайте в итогах за 16 апреля.
Ниже хроника новостей за сегодня. Онлайн обновляется.
17 апреля
09.25 Телеграм-каналы публикуют фото последствий ночного обстрела Авдеевки Донецкой области.
Судя по характерному муралу с подсолнухами, пострадавшее здание - школа №7. Изображение подсолнухов появились на здании в 2019 году.
08.10 За минувшие сутки российская армия 46 раз обстреляла Херсонскую область, выпустив 170 снарядов из тяжелой артиллерии, беспилотников и авиации. Херсон враг обстрелял три раза.
Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в своем телеграм-канале.
По его словам, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области.
За прошедшие сутки жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.
07.05 Главное из сводки Генштаба ВСУ:
1. За минувшие сутки силы РФ нанесли 25 ракетных ударов по мирным городам Запорожье, Камышеваха и Снегиревка, а также 42 авиационных удара. Враг совершил 46 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и инфраструктуре. Есть погибшие и раненые среди мирного населения, разрушены и повреждены жилые дома, учебные заведения, больницы, церкви.
2. Противник сосредоточил основные усилия на ведении наступления на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
3. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка. На этих участках фронта ВСУ отразили более 60 атак противника.
4. Авиация Сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и зенитно-ракетному комплексу оккупантов.
Также сбиты 4 вражеских БпЛА.
06.50 За время полномасштабного вторжения РФ Украина вернула из плена 2 235 человек.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.
06.30 Карта тревог сейчас.