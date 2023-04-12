Вчера Кабмин уволил главу Бюро экономической безопасности Вадима Мельника "по собственному желанию". Исполнять его обязанности временно будет первый зам Эдуард Федоров. В дальнейшем будет проведен новый конкурс, но с условиями - в конкурсную комиссию должны включить "международных экспертов" - об этом заявил профильный комитет Рады.

Само увольнение Мельника особым сюрпризом не стало. О его уходе заговорили еще несколько месяцев назад. В Раде работу БЭБ и его руководителя признали неудовлетворительной, также было создано несколько временных комиссий по расследованию возможных схем с участием этой структуры.

А после того как НАБУ начало раскручивать громкое дело против экс-главы Фонда Госимущества Дмитрия Сенниченко, по которому проходит близкий к Вадиму Мельнику экс-налоговик Андрей Гмырин, фигура Мельника и вовсе стала токсичной для власти.

По данным источника "Страны", близкого к Офису президента, решение об увольнении Мельника было принято на Банковой.

"Главной причиной стало большое число сигналов о том, что Мельник внедрил систему поборов с предпринимателей. Не исключаю, что простым увольнением дело не ограничится. А будут еще и уголовные производства", - говорит источник.

Разбирались, что стоит за сменой руководства БЭБ и как дальше будет работать эта структура.

"Стал слишком токсичным"

Мы уже писали о Бюро экономической безопасности и его главе Вадиме Мельнике. Само Бюро было создано в 2021 году под давлением Запада. Новая структура должна была стать главной по борьбе с экономическими преступлениями, включив в себя функции налоговой милиции, экономических подразделений МВД и СБУ. Нового руководителя выбрали на открытом конкурсе из нескольких кандидатов.

Впрочем, еще на этом этапе вспыхнул скандал - кандидатуру Вадима Мельника критиковали как активисты, так и представители профильного сообщества и бизнес.

Мельник в систему налоговой пришел еще при президентстве Януковича. Сначала руководил управлением по расследованию особо важных дел, затем был главой следственного управления уголовных расследований Министерства доходов и сборов. В этом ведомстве Мельник работал вместе с Андреем Гмыриным, который сейчас проходит по делу о создании "преступной группировки" на базе Фонда госимущества и государственных предприятий, в частности ОПЗ (недавно его объявили в розыск). В Миндоходов Гмырин возглавлял отдел главного управления внутренней безопасности.

Уже при новой власти Гмырин, как мы уже писали, стал вхож в окружение Зеленского. Поэтому, когда Мельник в 2020 году стал главой Госфискальной службы, сразу же пошли слухи, что в налоговую его "заводит Гмырин".

Когда был объявлен конкурс на должность главы БЭБ, кроме Мельника об участии в нем заявил также Владимир Ткаченко, которого также называют человеком Гмырина; до этого он возглавлял главное управление по борьбе с финансовыми преступлениями ГФС, куда, как говорят, его также пролоббировал Гмырин. Но Ткаченко на втором этапе вылетел из отбора главы БЭБ. А Мельник остался.

Еще в бытность Мельника главой ГФС в СМИ много писали о том, что налоговой фактически "руководит Гмырин", который вхож в Офис президента и "ориентирован на Сергея Шефира".

"В свете скандального расследования по Гмырину он сам и связанные с ним люди становятся "слишком токсичными" для власти. Это одна из причин, по которой решили убрать Мельника. Причем пошли на компромисс - разрешили написать заявление об увольнении по состоянию здоровья. Хотя это не гарантирует, что через какое-то время не будет "пидозры", — говорит источник в силовых структурах.

В то же время источник, близкий к Офису президента, говорит, что причиной стали многочисленные жалобы предпринимателей на БЭБ.

"Фактически эта структура стала системой вымогательства с предпринимателей, которым и так тяжело во время войны. Поэтому в Офисе президента приняли решение его уволить", - говорит источник.

Он также не исключает, что против Мельника будут возбуждены уголовные дела.

"Хуже налоговой милиции"

Отметим, что претензии к работе БЭБ и у власти, и у бизнеса были фактически с момента запуска этой структуры.

"Хотели запустить что-то кардинально новое, прямо противоположное налоговой милиции. Но БЭБ по итогу стало даже хуже налоговой милиции. И главное - так и не смогли сосредоточить расследование экономических преступлений в одной структуре. Ведь изначально планировалось, что такими делами после запуска БЭБ уже не будут заниматься СБУ, ГБР и др. Законодательно Бюро экономической безопасности дали все необходимые полномочия. Но оно ими почему-то не воспользовалось", — говорит глава адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

О провале "проекта БЭБ" говорит и глава профильного парламентского комитета Даниил Гетьманцев.

"Решение об увольнении господина Мельника с должности главы БЭБ не вызывает удовлетворения. Скорее вызывает грусть. Грусть от потерянных двух лет не создания государственного органа, который должен был стать главным органом по противодействию экономическим преступлениям. Но не стал", - написал Гетьманцев на своей странице в Фейсбуке.

При этом бизнес как раз не считает, что БЭБ "ничего не делало". "Кошмарили бизнес и брали деньги почище прежней налоговой милиции", — говорит нам один из столичных предпринимателей.

Зерно, аммиак, такса для бизнеса

О том, что БЭБ буквально с момента запуска начал обрастать схемами, в бизнес-кругах говорят уже давно.

В феврале этого года комитет Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики признал работу руководства БЭБ неудовлетворительной и рекомендовал Кабмину сделать "перезагрузку" в срок до 1 апреля этого года.

Один из последних скандалов по БЭБ - расследование временной следственной комиссии ВР по делу конфискованных удобрений российской "Тольяттиазот" и белорусского "Белкалия". На "ковер" депутаты вызвали руководство БЭБ, АРМА, Одесского припортового завода, "Укрхимтрансаммиак" и др.

Нардеп Алексей Жмеринецкий характеризует это дело как "возможный дерибан конфискованных российских и белорусских активов". Речь идет о 42 тысячах тонн аммиака и 2200 тонн калия.

Вот как описывает фабулу этого дела Жмеренецкий.

"До широкомасштабного вторжения в Украину осуществлялся незаконный ввоз аммиака и калия в промышленных масштабах. Война вынудила 5 апреля 2022 года Бюро экономической безопасности открыть уголовное дело и арестовать аммиак, который передали на физическое хранение Одесскому припортовому заводу. В мае 2022 года враги обстреляли этот завод со складами в десятки тысяч тонн аммиака, что чудом не повлекло за собой грандиозную катастрофу. Бюро экономической безопасности месяцами не давало возможности освободить склады и защитить одесситов - только 13 июля 2022 года они разрешили Нацагентству АРМА продать аммиак, после совещания в Офисе президента в июне 2022 года, у Ростислава Шурмы, которому поручили курировать этот вопрос. В свою очередь АРМА смогла продать последний аммиак только в марте 2023 года. Сама продажа конфиската проходила "для своих" по заниженной цене. Так общая выручка государства от проданного аммиака составила 1,3 млрд гривен - 33 тысячи за тонну. В то время как на электронной платформе публичных закупок Prozzorro стоимость аналогичного товара была 41 тысяча гривен за тонну (без НДС). АРМА пыталось обмануть депутатов, поясняя разницу тем, что помимо стоимости покупатели заплатили затраты предварительного хранения на заводе ОПЗ (самая большая составляющая), НДС 20%, таможенные платежи 2%. Но, как мы выяснили, по закону покупатели этого аммиака не должны были платить за хранение. Некоторых, кто не "договорился", заставляли, но большинство "договаривались", и не платили. В итоге убытки по хранению составили 178 млн гривен. Более того - ни НДС, ни пошлины не были уплачены вообще. В дальнейшем этот аммиак продавался компаниям с признаками фиктивности, которые перепродавали его с наценкой, и, скорее всего, перекрывали схемным НДС. В итоге "аммиачные" убытки государства составили порядка 300 млн гривен", - отмечает Жмеренецкий.

История по белорусскому калию не менее захватывающая. После начала войны БЭБ арестовало 772 вагона с нелегальным калием и передало его на хранение "Укрзализнице", а затем - АРМА для продажи. Дальше пошли по "аммиачной схеме" - продавали калий по 17700 за тонну (без НДС), тогда как "Укргаздобыча" реализовывала калий по 41500 гривен за тонну (с НДС). В итоге убытки государства составили 44,6 млн, а общие потери на удобрениях - треть миллиарда.

В этом деле снова упоминаются схемы на Одесском припортовом, которые правоохранители сейчас активно раскручивают по делу бывшего главы Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко и его "подельника" Гмырина, который якобы обеспечивал "коммуникацию с Офисом президента". И Сенниченко, и Гмырин объявлены в международный розыск.

"Мельник не только сам "от Гмырина", но и в свое время завел в БЭБ людей Гмырина. В частности, назначил Новачука начальником следственного отдела по Киеву. Ткаченко, друг Гмырина еще со времен работы в милиции, стал главным оперативником Бюро", — говорит нам бизнесмен Сеяр Куршутов.

Поэтому в БЭБ активно практиковались схемы, которые были и по другим "проектам" Гмырина, к примеру ОПЗ. Понятно, что с учетом специфики Бюро.

"БЭБ плотно сидело на теме зерна, экспорта, возврата НДС. Это очень денежное направления, речь идет о миллиардах. Правда, в последнее время "лавочка прикрылась". После того как начал работать зерновой коридор, экспорт стали контролировать наши международные партнеры и заниматься "беспределом" стало небезопасно. Но выход нашли. В портах действительно прекратили "косить". Вместо этого стали проверять старые партии зерна, которые уже давно вывезены. Также в последнее время БЭБ начало практиковать схемы по возобновлению налоговых проверок (которые с начала войны были запрещены) по "провадженню". Чтобы "решить" по проверке, выставляли таксу в 20-30 тысяч долларов. А проверок в одной компании могло быть сразу пять, вот и считайте", — рассказывает нам источник в бизнес-кругах.

Кто возглавит БЭБ и будет ли "перезагрузка"

Уволив Вадима Мельника, Кабмин назначил временно исполняющим обязанности главы БЭБ его первого зама Эдуарда Федорова.

Он появился в Бюро только недавно, в 2024 году, а до этого работал начальником управления СБУ в Сумской области, а раньше - на Киевской таможне. Говорят, что Федорова специально завели в БЭБ "на замену" Мельнику.

Впрочем, в профильных кругах особых претензий к Федорову пока нет.

Но Федоров - кандидатура временная. По крайне мере, пока. Нового главу БЭБ должны выбрать на открытом конкурсе.

"Эта процедура может занять до года", — говорит Кравец.

Профильный комитет Верховной Рады поручил Кабмину подготовить предложения по внесению изменений в действующее законодательство, прописав участие в конкурсной комиссии по отбору высшего руководство БЭБ международных экспертов.

В дальнейшем будет также полная переаттестация всех сотрудников Бюро.

То есть, судя по всему, Бюро хотят полностью перезагрузить и далее превратить его во что-то вроде НАБУ и САП, которые, как считаются, курируют западные структуры.

Впрочем, источник в силовых структурах сомневается, что этот процесс смогут провести до конца.

"Задача стоит сохранить БЭБ в президентской вертикали после всех кадровых перестановок. Поэтому и новые руководители, по каким бы механизмам они ни отбирались, будут из кадровой обоймы Офиса президента. Также как и другие люди на ключевых должностях", - говорит источник.