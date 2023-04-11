Кабинет министров уволил директора Бюро экономической безопасности Украины Вадима Мельника.

Об этом написал в своем телеграм-канале представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Уволен Мельник Вадим Иванович с должности директора Бюро экономической безопасности Украины", - сказано в записи Мельничука.

Вместо Мельника временным руководителем БЭБ станет его первый заместитель – Эдуард Федоров. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в своем телеграм-канале.

Депутат написал, что Федоров с 2021 по 2022 работал заместителем начальника отдела Киевской таможни Государственной таможенной службы Украины, и.о. начальника отдела Киевской таможни, а с 2022 по 2023 год был начальником Управления СБУ в Сумской области.

Напомним, Бюро экономической безопасности, которое заменило налоговую милицию, было создано правительством 12 мая 2021 года. Образование этого органа требовал от Украины Евросоюз.

Как мы сообщали, Мельник подал документы на участие в конкурсе на должность директора Бюро экономической безопасности в июле того же года. Он заявил, что считает себя способным организовать работу нового ведомства

Кроме того, желание занять кресло директора БЭБ изъявляли бывший глава ГФС Сергей Солодченко и экс-министр финансов, экс-глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк.

В итоге Мельник возглавил Бюро экономической безопасности в конце августа 2021 года.

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