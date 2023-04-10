Верховная Рада со второй попытки уволила главу Счетной палаты Валерия Пацкана. "За" проголосовали 250 народных депутатов.

Об этом сообщает нардеп Алексей Гончаренко.

Также анонсировано скорое внесение на должность главы Счетной палаты Геннадия Плиса.

Плис с 2019 был первым замминистра финансов, а в 2019-2022 возглавлял Государственную аудиторскую службу.

"Это один из последних условно независимых элементов контроля в государстве, и он переходит под контроль власти", - прокомментировал голосование за отставку Пацкана и предстоящее назначение Плиса нардеп Алексей Гончаренко.

Напомним, в октябре прошлого года Пацкан получил подозрение от НАБУ. Его подозревают в том, что он незаконно получил 117,65 тыс грн компенсации за жилье, когда был нардепом Рады прошлого созыва.

По этому делу Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для Пацкана - залог в размере 49 620 гривен. Это максимально возможный размер залога преступления, в котором подозревается бывший народный депутат. Пацкан назвал разбирательства "политическими разборками".

Позже бюджетный комитет рекомендовал Верховной Раде поддержать его увольнение, но в декабре Рада не поддержала его отставку.