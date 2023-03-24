Кабинет министров Украины уволил заместителя председателя Государственной таможенной службы Руслана Черкасского.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

Об увольнении написал в том же мессенджере и представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук. По его словам, замглавы таможни был снят с должности одновременно с первым заместителем председателя Фонда государственного имущества Украины Дмитрием Клименковым.

В начале февраля Черкасского отстранили от исполнения обязанностей из-за дисциплинарного производства. Тогда же был уволен и глава таможни Вячеслав Демченко. И.о. главы таможни стал заместитель главы Сергей Звягинцев.

Мы подробно разбирали, почему в отставку отправили руководство украинской таможни и кто может ее возглавить.