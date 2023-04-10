НАБУ продолжает расследовать громкое дело против экс-главы Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко, 22 марта этого года ему выписали подозрение, в котором в деталях расписано создание скромным руководителем ФГИ настоящего преступного синдиката, который несколько лет разорял вверенные ему государственные предприятия.

НАБУ описывает схемы, которые нанесли государству убытков на 500 млн гривен. Из них больше 390 млн "высосали" с Одесского припортового завода, который, судя по всему, оказался самым лакомым кушем.

Мы уже подробно писали о схемах на ОПЗ - они работали и при Порошенко, и при Зеленском. Интересно, что одно время это предприятие хотели отдать в качестве "отступного" Коломойскому - чтобы тот ушел с "Центрэнерго". Но Коломойского якобы неожиданного обошла мало кому известная на тот момент компания.

Показательно, что в подозрении Сенниченко не раз идет отсылка к неким "неустановленным лицам" из числа представителей государственной власти, с которыми "договаривался" Сенниченко. Но конкретные фамилии не называются.

Между тем, как стало известно "Стране" от источников в правоохранительных органах, бывший замглавы Фонда госимущества Сергей Игнатовский дал НАБУ показания на советника Зеленского Сергея Шефира, а также на Тимура Миндича, совладельца студии "Квартал-95" и бизнес-партнера Игоря Коломойского. То есть дело может принять кардинально другой оборот.

Но чем оно в итоге закончится и будет ли следствие развивать тему причастности к преступным схемам представителей высшего руководства страны, пока непонятно.

Подробности - в статье "Страны".

От "Горчицы" до "Паруса"

Мы уже писали, что НАБУ заявило о разоблачении коррупционной схемы на 500 млн гривен, которую якобы организовал бывший глава Фонда госимущества Украины.

Деньги, по данным НАБУ, были украдены в период 2020-2021 годов.

По версии следствия, экс-глава Фонда (с 2019 по 2021 год им был Дмитрий Сенниченко) вместе с сообщниками поставил людей на ключевые должности на Одесском припортовом (в деле также фигурирует Объединенная горно-химическая компания), а те продавали "нужным" компаниям продукцию по заниженным ценам. В итоге государству нанесли убытков на 500 млн (из них по ОПЗ - более чем на 390 млн).

Среди фигурантов дела также были заявлены:

"Приближенное к экс-главе ФГИ лицо (соорганизатор);

Советник председателя ФГИ;

Два и.о директора Одесского припортового завода;

И.о руководителя Объединенной горно-химической компании;

Два бизнесмена-победителя аукциона на ОПЗ;

Два физических лица-соучастника преступления.

НАБУ также расписало предполагаемую схему.

На вершине "пирамиды" стоял экс-глава Фонда госимущества, который, с одной стороны, курировал махинации через приближенных лиц, с другой - напрямую давал указания некоему "физическому лицу" - посреднику и получал от него деньги.

С этим "посредником" держали связь также доверенные люди экс-главы Фонда. Плюс они курировали двоих руководителей ОПЗ и еще двоих "физических лиц". Подотчетные "кураторам" руководители Одесского припортового обеспечивали финансово-хозяйственную деятельность предприятия в интересах "куратора". ОПЗ в рамках этой схемы заключал договор на переработку давальческого сырья с ООО, то перебрасывало средства на группу компаний, а уже они выводили деньги в интересах доверенных лиц экс-главы ФГИ. Похожая структура действовала и по ОГХК.

По данным следствия, Сенниченко, "реализуя свой преступный замысел" о создании преступной организации, еще в 2019 году встречался по этому поводу со своим университетским знакомым в ресторане "Горчица" в центре Киева Сергеем Байраком.

И тот уже вскоре свел Сенниченко с Гмыриным - они провели несколько встреч в ресторанах NOW и Champion Hall.

А затем список участников "переговоров" расширимся за счет владельцев "АгроГазТрейдинга" Владимира Колота и Александра Горбуненко (сам Гмырин этой компании не чужой, и на тот момент уже давно лоббировал ее интересы, но вернемся к этому позже- Ред.). После этого на ОПЗ начали менять топ-менеджмент и членов правления.

По данным издания "Forbes Украина" среди подозреваемых по делу Дмитрия Сенниченко - Андрей Гмырин (фигурирует как "руководитель преступной организации"), Николай Синица (и.о. директора ОПЗ в 2020-м), Николай Парсентьев (и.о. директора ОПЗ в 2020–2021 годах), Александр Горбуненко и Владимир Колот (совладельцы компании "Агро Газ Трейдинг"). По данным "Страны" ещё один из фигурантов дела - Юрий Липка (советник главы ФГИ).

В схеме, по данным НАБУ, оказался не только ОПЗ, но и другие предприятия, находящиеся в управлении Фонда госимущества. Но Одесский припортовый в этом списке самый "денежный". Поэтому остановимся на нем более подробно.

В подозрении от НАБУ расписана иерархия "преступной организации" — все участники подчинялись Сенниченко. В то же время "Гмырин и Байрак, по согласованию с Сенниченко, определяли объем действий для достижения цели. Гмырин, в частности, подбирал кандидатов на руководящие должности, в том числе "технических кандидатов", позволяющих создать иллюзию честного отбора, аккумулировал денежные средства и распределял их по указаниям Сенниченко. Он также решал вопросы с правоохранителями и "неустановленными представителями государственной власти, политических сил, лиц, которые имеют значительный политический и экономический вес в общественной жизни (олигархами)".

"Исполнитель-посредник" Байрак передавал указания Сенниченко Гмырину, деньги, а также помогал Гмырину искать кандидатов на руководящие должности госпредприятий.

Николай Синица (руководил ОПЗ с конца 2029 до ноября 2021 года) обеспечивал заключение контрактов с коммерческими предприятиями, подконтрольными преступной организации,

В этом ему, по версии следствия, помогал Парсентьев, который руководил финансами на ОПЗ.

Горбуненко, и Колот, как люди, близкие к Гмырину, координировали сотрудничество АГТ и ОПЗ, а также контролировали распределение средств.

"Незаконно полученную прибыль распределяли по следующей схеме: 50% - Сенниченко, по 25% Байраку и Гмырину. Но это уже "с чистой прибыли", после затрат на "вознаграждение неустановленных лиц, которые способствовали деятельности преступной организации". Вопросы о выделении таких "вознаграждений" правоохранителям, представителям государственной власти, судебной системы решался индивидуально в каждом конкретном случае. На схеме по переработке на ОПЗ по заниженным ценам давальческого сырья "АгроГазТрейдинга" предприятие потеряло почти 391 млн гривен", - говорится в подозрении от НАБУ.

Чтобы усилить координацию, Гмырин в феврале 2020 года продвинул Байрака в дирекцию "АгроГазТрейдинга" с офисом в столичном "Парусе". А Сенниченко тогда же пролоббировал своего заместителя, с которым у него были "давние доверительные отношения" Тараса Елейко в набсовет ОПЗ. И он фактически помог обеспечить голосование за назначение и.о. директора ОПЗ Николая Синицы.

В 2020 году ОПЗ заключило с "АгроГазТрейдингом" допсоглашение к действующему договору от 2019 года, с менее выгодными для госпредприятия условиями. Затем был подписан новый договор. При этом Сенниченко договорился с "неустановленными лицами" , чтобы те закрыли глаза на тот факт, что Фонд не обжалует решения руководства ОПЗ, разоряющие предприятие, в судах.

В итоге за тонну аммиака "АгрогазТрейдинг" платил 39 долларов без НДС (это на доллар ниже изначального ценового предложения компании), а за карбамид - 51 доллар (на 16,5 доллара ниже изначального ценника). Затем цены еще несколько раз менялись, но их выгодность для госпредприятия сомнительна.

Позже, когда и.о. директора ОПЗ стал уже Парсентьев (Синицу сместили из-за "конфликта"), появилась еще схема по газу. Давалец обязался компенсировать предприятию расходы по тарифу за распределение газа. За два месяца сумма составила больше 165 млн, а "АгроГазТрейдингу" выставили счет только на порядка 82,7 млн. А остальную сумму списали на расходы ОПЗ.

Горбуненко в комментарии Forbes отрицал свою вину.

"Откатов не было и быть не могло, поскольку наше сотрудничество с заводом началось в результате победы АГТ в открытой конкурентной процедуре отбора давальца летом 2019-го", – говорит он.

При этом Горбуненко подтвердил, что знаком с Андреем Гмыриным. "Да, мы знакомы, – говорит он. – Но с руководством ОПЗ мы всегда коммуницировали напрямую, без посредников, в частности без указанного вами человека".

"Обеспечивали коммуникацию с Офисом президента"

Примечательно, что в подозрении Сенниченко не раз говорится о "неустановленных лицах" из числа правоохранителей, представителей государственной власти и даже олигархов, но конкретные фамилии не называются.

"Стране" от источников в правоохранительных органах стало известно, что бывший замглавы Фонда госимущества Сергей Игнатовский дал НАБУ показания на советника Зеленского Сергея Шефира, а также на Тимура Миндича, совладельца студии "Квартал-95" и бизнес-партнера Игоря Коломойского.

Собственно, судя по всему, именно на показаниях Игнатовского и строится все дело.

Как заявил детективам НАБУ Игнатовский, Сергей Шефир и Тимур Миндич обеспечивали коммуникацию между главой Фонда госимущества Сенниченко и Офисом президента. А также Игнатовский сообщил, что по указанию из Офиса президента в 2020 был отменён конкурс по отбору поставщика давальческого сырья для Одесского припортового завода (ОПЗ).

"После отмены конкурса, примерно через месяц, Сенниченко Д.В. сказал, что мы правильно сделали, что отменили конкурс, что в Офисе президента Украины нами довольны, что теперь ООО АГТ ("АгроГазТрейдинг - Ред.) будет нам приносить деньги за это.

Он написал какую-то сумму денег в долларах США, сумму я точно не помню, но это были сотни тысяч долларов США. Я ответил, что я в эти игры не играю и в этом принимать участие не буду. Ему мой ответ не понравился. Также по словам Сенниченко Д.В., коммуникацию с Офисом президента Украины ему обеспечивали Шефир Сергей и Миндич Тимур", - говорится в показаниях Игнатовского.

Кроме того, в своих показаниях Игнатовский рассказал, что активную роль в коммуникации с Офисом президента по ОПЗ играл Андрей Гмырин, который также проходит по делу Сенниченко.

"Сенниченко Д.В. говорил, что он и Гмырин А. коммуницируют с Офисом президента Украины, поэтому нужно сотрудничать с Гмыриным А. и что они будут давать каких-то кандидатов на руководящие должности в государственные компании", - заявил среди прочего в своих показаниях Игнатовский. По его словам, именно Гмырин дал кандидатуру на пост и.о. главы правления ОПЗ Николая Синицы, назначенного в феврале 2020 года. (Напомним, что на тот момент назначения Синицы, который до этого был ресторатором, вызвало на рынке недоумение и породило массу слухов, что "это не просто так" - Ред.).

При этом Игнатовский сообщил, что лично не знаком с Гмыриным.

"Сенниченко говорил, что он (Гмырин - Ред.) финансировал деятельность ООО АГТ, неофициально, потому что, как говорил Сенниченко, - это "правильно", - говорится в показаниях Игнатовского.

Газ, схемы, связь "через детей"

Факты, которые всплывают по ОПЗ сейчас, в ходе официального следствия, не стали особым откровением для рынка.

Еще в 2021 году мы писали, как остановился Одесский припортовый завод - 18 сентября прекратили производство карбамида, а затем выключили агрегаты, производящие аммиак.

Среди рабочих (а их на ОПЗ на тот момент было около трех тысяч) пошли слухи, что готовится перевод персонала на трехдневку.

Главной причиной, по которой тогда "выключили" ОПЗ, стали высокие цены на газ (они как раз резко пошли вверх), из-за чего удобрения госпредприятия стали неконкурентными по цене, и ими были забиты все склады.

Главным давальцем на Одесском припортовом на тот момент была компания "АгроГазТрейдитнг". Впервые зашла на предприятие еще при Порошенко, и ее связывали с экс-главой Фонда госимущества Игорем Билоусом.

Но после смены власти состоялся "второй приход" "АгроГазТрейдинг" на ОПЗ. Она начала поставлять газ по давальческим схемам в 2019 году.

Причем ее не удалось "выбить" с Одесского припортового, несмотря на несколько конкурсов среди давальцев. В них участвовала связанная с Игорем Коломойским компания "Укрнафтобуриння" (в профильной среде ходили слухи, что ОПЗ хотят отдать Коломойскому в качестве "отступного" - чтобы он ушел с "Центрэнерго"), Socar (ее представителей на предприятие возил на "смотрины" экс-глава Офиса президента Андрей Богдан), ОККО и другие. Затем, уже в 2021 году, конкурс выиграла крупная сингапурская компания Dachex Shipping PTE, впрочем, суд этот тендер тогда заблокировал, что позволило "АгроГазТрейдиг" и дальше "сидеть" на ОПЗ.

В профильной среде открыто заговорили, что за этой компанией стоят люди из окружения президента Зеленского, а "крышуют" ее якобы Сергей Шефир и экс-налоговик Андрей Гмырин. Что позволило "АгроГазТрейдингу" так надолго задержаться на Одесском припортовом, и ее не смог потеснить "даже Коломойский". То есть Гмырин как "куратор ОПЗ" от Офиса президента и "покровитель" главного давальца - компании "АгроГазТрейдинг" фигурировал уже давно.

Он вел переговоры по сотрудничеству "АгроГазТрейдинга" с ОПЗ еще с 2016 года, и тогда считался человеком экс-главы Фонда Госимущества Игоря Билоуса, так как работал в налоговой во времена его председательства, а затем, когда Билоус возглавил Фонд госимущества, стал его помощником.

Гмырин напрямую связан с владельцем "АгроГазТрейдинга" Владимиром Копотом (тот женат на его сестре).

"Гмырин ориентирован на Сергея Шефира. То есть вхож в самый близкий круг президента", — рассказывал нам источник. А попасть в этот "узкий круг" Гмырин смог "через детей" — ребенок его сестры (и жены Копота) ходил в ту же школу, что и дети Зеленского. При этом фамилия Тимура Миндича в привязке к схемам на ОПЗ тогда не звучала. Хотя известно, что Миндич также входит в самое близкое окружение Зеленского.

В 2020 году, когда газ был сравнительно недорогим, "АгроГазТрейдинг" заработала, по подсчетам консалтинговой компании А-95, порядка 44 млн долларов. Расчет базировался на объемах переработки давальческого газа (55 млн кубов), экспортных ценах на карбамид и стоимости услуг ОПЗ на переработку газа. С 2019 года, по оценкам А-95, давалец заработал на ОПЗ больше 70 млн долларов.

"АгроГазТрейдинг" уже стали считать одним из претендентов на приватизацию ОПЗ. Но в 2021 году ситуация с ценами на газ изменилась, поэтому предприятие остановили. Причем интересная деталь. Наш источник на газовом рынке рассказывал, что якобы особых проблем с продажей карбамида у давальца не было (а именно, ссылаясь на "забитые склады", и остановили ОПЗ), но якобы "заводу об этом знать необязательно".

Как рассказывали нам источники на газовом рынке, "АгроГазТрейдинг" никогда не была крупным игроком по газу — не импортировала его, а в основном скупала по рынку у трейдеров. То же самое с удобрениями, которые компания получала от ОПЗ - крупных контрактов не было, товар сливали мировым посредникам, таким как Dreymoor, Rudway, Nitron Group и другим.

При этом экс-первый заместитель главы ОПЗ Николай Щуриков называл Одесский припортовый "фактически выжатым" и говорил, что его техническое состояние "никогда не было хуже". То есть предприятие намеренно довели до ручки накануне приватизации, что резко снижало его стоимость.

Впрочем, в 2021 году приватизация так и не состоялась — ее перенесли на март 2022 года. Но этим планам помешала война. А в феврале этого года ВАКС принял решение о заочном взятии под стражу и самого Щурикова, которого обвиняют в растрате больше 200 млн гривен средств предприятия.

Не стали особым откровением и подробности по схемам, которые работали на Одесском припортовом.

О них говорили и при Порошенко, и после того, как власть поменялась.

Суть большинства схем сводилась к тому, что ОПЗ перерабатывал больше газа, чем шло по документам, а полученные сверху деньги за неучтенные удобрения распределялись между кураторами.

Те объемы удобрений, которые проходили по официальным документам, нередко заявлялись по явно завышенным ценам. А отдельные партии товара и вовсе исчезали в неизвестном направлении. Теневые заработки на схемах на ОПЗ оценивались в миллиарды гривен в год. То есть сумма в несколько сотен миллионов гривен убытков для госпредприятий, которую называют в НАБУ, - лишь вершина айсберга.

Двойная игра

Отметим, что сам Сенниченко в свою бытность главой Фонда госимущества активно пиарился как борец со схемами именно на примере Одесского припортового.

В 2020 году детективы НАБУ поймали на попытке передачи части взятки Сенниченко в размере 50 тысяч долларов "группу из трех лиц". Информацию о готовящейся передаче денег правоохранителям сообщил сам Сенниченко. Якобы ему предлагали 5 млн долларов за смену директора ОПЗ. И новый топ-менеджер госпредприятия якобы должен был "способствовать сотрудничеству с определенным кругом частных компаний". НАБУ публиковало записи разговоров Сенниченко с людьми, которые готовились завести на ОПЗ "своего директора".

Тогда эта история получила широкий резонанс, а Сенниченко на этом фоне представляли как борца с коррупцией, который, несмотря на попытки подкупа, затеял глобальные чистки на Одесском припортовом.

На момент планируемой передачи взятки на ОПЗ уже был согласован новый и.о директора - упомянутый выше бывший ресторатор Николай Синица (владелец ТМ "Два гуся"), также поменяли несколько членов набсовета (ими стали внештатные советники Сенниченко Владислав Войтенко и Игорь Рубан), а затем назначили нового председателя набсовета - заместителя главы ФГИ Сергея Игнатовского.

То есть на ОПЗ создавалась новая структура менеджмента. Но явно не под ту компанию, которая пыталась заручиться благосклонностью Сенниченко за 5 млн долларов (речь шла о компании ВЭК, она работала по давальческим контрактам с ОПЗ еще со времен Порошенко, и успела отметиться в нескольких скандалах. В частности, работой ВЭК на Одесском припортовом заинтересовалась Генпрокуратура, обнаружив, что госпредприятие заметно превысило лимиты газа от "Укртрансгаза", что нанесло последнему убытков на 500 млн гривен. Кроме того, в Херсонском порту были арестованы 7 тысяч тонн "подозрительного" карбамида (его затем передали АРМА).

ВЭК по документам был оформлен на Вадима Колесникова, сына экс-совладельца компании "Энергомережа" Виталия Колесникова. Его считали близким к соратнику Порошенко и "смотрящему" за энергетикой во времена его президентства Игорю Кононенко.

Но при новой власти ВЭК явно не вписалась в новую конфигурацию по Одесскому припортовому. И ей, по-сути, уже нашли "преемника" - "АгроГазТрейдинг", который и при Порошенко работал по давальцеским схемам с ОПЗ, и мог развернуться на полную силу.

Примечательно, что на тот момент широко обсуждалась возможность приватизации ОПЗ. И им как раз сильно интересовались арабские инвесторы. Но, как показал дальнейший ход событий, с продажей завода арабам решили повременить, вместо этого запустили обновленные схемы.

Что касается перспектив расследования НАБУ по большой схеме в Фонде госимущества, то, как говорит глава адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец, понятно, что без влиятельных покровителей во власти реализация подобного вряд ли была бы возможна. "Сенниченко в этой игре, скорее всего, был пешкой, хоть и ключевой", — говорит Кравец. Другое дело, будут ли названы конкретные лица и доказана их вина, в чем у юристов есть большие сомнения.

Так как на данный момент большинство фигурантов, проходящих по делу НАБУ, находятся за границей, сроки расследования могут сильно затянуться, а затем дело и вовсе могут спустить на тормозах, или же "накажут простых исполнителей", — говорит Кравец.