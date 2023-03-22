Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявляет о разоблачении коррупционной схемы на 500 млн гривен, которую организовал бывший глава Фонда государственного имущества Украины.

Агентство заявляет, что деньги были украдены в период 2020-2021 годов на махинациях с имуществом Фонда.

По версии НАБУ, бывший председатель ФГИ вместе с сообщниками поставил "своих" людей директорами "Одесского припортового завода" и "Объединенной горно-химической компании", а те продавали "нужным" компаниям продукцию по заниженным ценам.

Судя по всему, речь идет об экс-главе ФГИ Дмитрии Сенниченко. Он был назначен на должность осенью 2019 года, в ноябре 2021 написал заявление об отставке, которое Верховная Рада утвердила в феврале 2022.

Ранее мы писали, что в Киеве чиновника Минобороны подозревают в помощи уклонистам. Заместителя начальника одного из управлений Минобороны СБУ задержала в Киеве совместно с ГБР.

Также "Страна" сообщала, что замначальника Одесской областной военной администрации Игоря Ткачука задержали по подозрению в получении взятки.

Кроме того, правоохранители разоблачили на взяточничестве заместителя председателя Одесской ОВА Олега Муратова. Позже ему объявили подозрение еще и в казнокрадстве.