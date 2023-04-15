Правительство Германии предлагает включить атомную промышленность России в 11-й пакет санкций Европейского союза.

Об этом сообщил вице-канцлер Германии Роберт Хабек, пишет DW.

Он также отметил, что Россия использует зависимость в сфере энергетики для оказания давления и призвал Еврокомиссию ввести санкции в отношении гражданского атомного сектора, что должно стать частью следующего санкционного пакета.

Хабек подчеркнул, что привилегированное отношение к российской атомной промышленности неприемлемо, и что Россия не может рассматриваться как надежный партнер в области ядерной технологии.

Он также выразил мнение, что нужен переходный период для реализации санкций в отношении российской атомной энергетики, но при этом необходимо начать решительные действия в этой сфере.

Ранее Хабек призывал ввести санкции в отношении стран, продолжающих получать уран из России несмотря на войну в Украине.

Отметим, что ЕС обсудит введение 11-го пакета санкций против РФ после католической Пасхи. Очередной пакет санкций будет нацелен на противодействие обходу уже введенных ранее ограничений.

Как писала "Страна", 25 февраля Евросоюз одобрил десятый пакет санкций против России, которые коснулись экс-главы "Мотор Сичи" Богуслаева.

Также в десятый пакет санкций Евросоюза против РФ вошли три российские банка.

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