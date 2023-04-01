Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение в субботу, 1 апреля, в котором прокомментировал введенные сегодня санкции против россиян.

"Подписал два указа о санкциях против тех, кто работает на российскую агрессию.

Это чиновники государства-агрессора, его ВПК – сотни компаний. И коллаборанты. Речь идет о более чем 650 новых санкционных лицах", - заявил президент.

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении 225 российских компаний и 33 граждан РФ.

Также под санкции попал находящейся сейчас под стражей экс-президент запорожской "Мотор-Сичи" Вячеслав Богуслаев.

Согласно документу, эти санкции будут действовать в течение десяти лет. Ограничения предусматривают, в частности, блокировку активов, прекращение торговых операций, аннулирование лицензий и другие ограничения, всего 11 мер.

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский ввел санкции против директора "Северного потока", жены Суровикина, семей Медведева и Кабаевой.

Война в Украине продолжается уже 402-й день. Мы следим за новостями 1 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 401-го дня войны. РФ выпустила девять ракет по Харькову, обстреляла Запорожье и пригород с применением РСЗО. Сырский сообщил, что российские войска на некоторых участках в районе Бахмута "заметно нервничают". Премьер Венгрии Орбан заявил, что в ЕС "близки к обсуждению" отправки в Украину миротворческих войск. Лукашенко призвал к немедленному перемирию, пригрозив, что в противном случае все может окончиться ядерной войной.

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