Президент Владимир Зеленский провёл разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Он длился час.

Об этом Зеленский сообщил в субботу, 1 апреля, в своем Telegram-канале.

"Подробно проинформировал о ситуации на фронте. Остановились на дальнейших шагах по реализации Формулы мира. Скоординировали действия в контексте ближайших международных мер", - написал президент Украины.

Напомним, в феврале президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что "формула мира" Зеленского должна стать прочным фундаментом мировой конференции.

Ранее мы сообщали, что недавно Эммануэль Макрон заявил, что страны Запада будут наращивать помощь Украине, чтобы ВСУ могли перейти в контрнаступление.

Война в Украине продолжается уже 402-й день. Мы следим за новостями 1 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 401-го дня войны. РФ выпустила девять ракет по Харькову, обстреляла Запорожье и пригород с применением РСЗО. Сырский сообщил, что российские войска на некоторых участках в районе Бахмута "заметно нервничают". Премьер Венгрии Орбан заявил, что в ЕС "близки к обсуждению" отправки в Украину миротворческих войск. Лукашенко призвал к немедленному перемирию, пригрозив, что в противном случае все может окончиться ядерной войной.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализирует главные события минувшего дня.