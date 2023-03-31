Китай – одна из немногих стран, которая может изменить правила игры в войне в Украине.

Об этом сообщил журналистам источник в офисе французского президента в преддверии визита Эммануэля Макрона в Китай, пишет CNN.

"Очевидно, что Китай является одной из немногих стран на Земле - возможно, единственной страной в мире, - которая оказывает "изменяющее правила игры" влияние на конфликт для обеих сторон", - сказал источник.

По словам источника, предстоящий визит Макрона в Китай станет важной возможностью для Франции и Китая воссоединиться на самом высоком уровне после трех лет, когда Китай изолировал себя из-за своей строгой политики нулевого уровня COVID-19.

Макрон прибудет в Пекин в среду, 5 апреля, чтобы начать свой визит, на день позже, чем было объявлено ранее, а также посетит южный город Гуанчжоу перед тем, как покинуть Китай 8 апреля.

С запланированными встречами с президентом Китая Си Цзиньпином и премьер-министром Ли Цяном Макрон стремится "найти пространство, чтобы мы могли опробовать инициативы, полезные для украинского народа, а затем найти способ найти решения, чтобы положить конец этой войне в среднесрочной перспективе", – сказал источник.

Ожидается также, что он поднимет вопрос о сотрудничестве между Евросоюзом и Китаем, так как его будет сопровождать председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По словам источника в Елисейском дворце, фон дер Ляйен будет в Париже в понедельник, 3 апреля, чтобы встретиться с Макроном и подготовиться к визиту.

Ранее мы писали, что находящийся в Китае премьер-министр Испании Педро Санчес отказался комментировать то, что председатель КНР Си Циньпин сказал ему о войне в Украине.

Также "Страна" рассказывала, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Китай игнорирует его предложения встретиться и обсудить завершение войны.