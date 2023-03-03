Французская L’Express рисует 7 сценариев будущих конфликтов с участием Франции:

1. 2026 год, наступление РФ на Эстонию и Литву

15 марта Владимир Путин осудит репрессии против русскоязычного меньшинства в Эстонии. Вечером того же дня российские танки и самолеты проникнут на территорию Эстонии, а несколько батальонов Беларуси, постоянно находившихся на границе, сделают то же самое на литовской стороне.

Будет немедленно задействована статья 5 НАТО, но США при президенте-республиканце Роне ДеСантисе заявят, что не будут вмешиваться. Воздушные силы Альянса, прибывшие через несколько минут, быстро одержат верх над своими противниками, но это преимущество не будет решающим, учитывая эффективность российских ракет "земля-воздух".

На земле армия НАТО нанесет урон российской армии, а затем 22 марта перейдет в контрнаступление.

2. 2024 год, Мали падает под ударами джихадистов

Черный флаг джихадистов развеется над городом, где живет президент малийской хунты Ассими Гоита. Малийское правительство, настроенное крайне антифранцузски после переворота 2020 года, откажется просить о помощи. Как и в 2015 году, большая миграционная волна хлынет из Средиземного моря.

3. 2028 год, Мадагаскар отбирает у Франции Эпарские острова

Мадагаскар останется бедной страной, вспыхнут голодные бунты. Под давлением малагасийское правительство обратится к новому союзнику – Китаю. Си Цзиньпин, заявит о своей поддержке суверенных претензий Мадагаскара.

4. 2026 год, Тайвань и гибель авианосца "Шарль де Голь"

Китай внезапно разместит 10 фрегатов и ракетный эсминец по обе стороны от Тайваня. По китайскому телевидению Си Цзиньпин объявит о начале операции по защите Китая от "вмешательства" в его территорию. США отреагируют немедленно.

20 января американский патрульный катер подойдет к Тайваню. 25 января Макрон объявит об участии Франции в операции по снятию блокады. 26 января авианосец "Шарль де Голль" отправился в Индийский океан в сопровождении трех фрегатов, но станет мишенью для 15 китайских гиперзвуковых ракет и вскоре корабль загорится. Макрон признает факт объявления войны Китаем. Начнется Тайваньская война.

5. 2029 год, разборки Парижа и Алжира

Отношения Алжира и Франции резко ухудшаются. Столкнувшись с этой дестабилизацией, Франция предпочтет обратиться к России. Адмирал Паскаль Оссер: "Алжир, имеющий тесные связи с Россией и более чем двусмысленные отношения с Францией, представляет собой теоретическую угрозу. У них есть российские подводные лодки с крылатыми ракетами. Это оборудование очень хорошего качества". Франция откажется идти дальше.

6. 2028 год, Турция нападает на острова Иммия, Франция помогает Греции

17 февраля турецкий десантный корабль высадит батальон спецназа на острова Иммия, после чего будут арестованы около 50 греческих охранников, на самой высокой точке каждого из островов будет поднят турецкий флаг.

Эрдоган заявит, что "Турция вернула себе то, что ей принадлежит". Президент Франции объявит, что французская армия возглавит операцию по оказанию помощи Греции в коалиции с несколькими государствами. 27 февраля турецкий командир, отвечавший за операцию, сдастся. За десять дней будет убито 120 французов, 130 греков и 250 турок. Эрдоган подаст в отставку, и его сменит вице-президент Фуат Октай. Он сразу же заявит о своем желании сблизиться с Россией.

7. 2027 год, крупная кибератака погружает Париж во тьму на семь часов

Электричество отключится. Дома, улицы и больницы погрузятся во тьму. Крупнейшая кибератака на Францию поразит множество целей.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Франция не будет соревноваться с ЧВК "Вагнер" в Африке.