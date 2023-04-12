Министерство финансов США объявило о санкциях против Международного инвестиционного банка – кредитного учреждения, базирующегося в Будапеште, имеющего почти 50% российской собственности и лишенного надзора со стороны венгерских властей.

Об этом говорится в сообщении американского Минфина.

Как утверждают власти США, присутствие Международного инвестиционного банка в Будапеште "позволяет России усилить свое разведывательное присутствие в Европе", а также способствует злонамеренным действиям в Центральной Европе и на Западных Балканах и коррупции, и уклонению от санкций.

Под американские санкции также попала дочерняя компания МИБ – "МИБ Капитал", зарегистрированная в Москве, действующий руководитель банка Николай Косов и двое бывших – россиянин Георгий Потапов и венгр Имре Ласлочки.

"Руководители МИБ координировали с должностными лицами Российской Федерации деятельность МИБ даже после дальнейшего вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Косов является бывшим председателем МИБ, а Потапов и Ласлочки – высокопоставленные чиновники в правлении МИБ", – говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что в марте Министерство торговли США внесло в черный список 37 компаний из разных стран, в том числе из России и Беларуси.

При этом львиная доля компаний - китайские, их 28. В списке еще значатся Пакистан, Мьянма, Тайвань.

Также "Страна" сообщала, что США вводят санкции против ряда китайских компаний из-за поддержки иранской программы создания беспилотников.