Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что в Евросоюзе уже наблюдается усталость от санкций. Но он надеется, что это не помешает принятию нового пакета антироссийских санкций.

Об этом он заявил в интервью RMF FM.

"Я также обеспокоен тем, что ограничения, которые уже существуют, очень часто обходят. В дополнение к 11-му пакету санкций, мы также должны говорить об усилении существующих пакетов. Когда я разговариваю с дипломатами в Брюсселе, обход санкций - это такая себе заменяющая тема для следующих пакетов", - сказал Моравецкий.

Премьер Польши надеется, что новый пакет будет утвержден в течение двух месяцев.

"На самом деле, сегодня гораздо меньше аппетита к дальнейшим санкциям. Материальная усталость уже очевидна. Поэтому для Польши важно убедить наших партнеров, что то, что происходит в Украине, является абсолютно неприемлемым, что мы живем в ключевой исторический момент как Европа и должны реагировать соответственно. Я имею осторожный оптимизм, что нам удастся убедить наших партнеров в следующих пакетах помощи", - сказал Моравецкий.

Как писала "Страна", большинство опрошенных россиян заявили, что война и санкции практически не повлияли на их жизнь.

По данным NYT, Китай помогает российской экономике противостоять западным санкциям.