Россия отработала использование ядерных подлодок в ходе учений Тихоокеанского флота.

Об этом шла речь на встрече президента РФ Владимира Путина и министра обороны РФ Сергея Шойгу.

"Готовность к применению стратегических подлодок отработана в ходе проверки Тихоокеанского флота", - доложил Путину министр обороны РФ.

На встрече Путин также заявил о "явных приоритетах применения Вооруженных сил, прежде всего это касается украинского направления, но задачу развития флота никто не отменял.

Напомним, в пятницу Тихоокеанский флот России был в полном составе поднят по тревоге в рамках внезапной проверки и приведён в высшую степень боевой готовности.

По словам Шойгу, цель внезапной проверки Тихоокеанского флота "наращивание способности ВС РФ отражать агрессию вероятного противника с морских направлений".

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