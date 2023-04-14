Тихоокеанский флот России в полном составе поднят по тревоге в рамках внезапной проверки и приведён в высшую степень боевой готовности.

Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Минобороны РФ.

Цель внезапной проверки Тихоокеанского флота - "наращивание способности ВС РФ отражать агрессию вероятного противника с морских направлений", заявил Шойгу.

Также в мероприятии задействованы часть Воздушно-космических сил, воинские части и подразделения обеспечения.

Напомним, послезавтра в РФ прибывает министр обороны Китая Ли Шанфу. Шанфу "проведет переговоры с российскими военачальниками и посетит российские военные академии". За сотрудничество с РФ этот китайский чиновник ранее попал под санкции США.

Ранее Россию посетил лидер КНР Си Цзиньпин. План Китая по Украине стал главной темой неофициальной беседы президента РФ Владимира Путина и главы КНР Си Цзиньпина в Москве.

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