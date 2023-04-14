Министр обороны Китая Ли Шанфу с 16 по 19 апреля по приглашению своего российского коллеги Сергея Шойгу посетит Россию с официальным визитом. Шанфу "проведет переговоры с российскими военачальниками и посетит российские военные академии".

Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Китая полковник Тан Кефей.

"По приглашению министра обороны РФ Сергея Шойгу Ли Шанфу 16-19 апреля посетит РФ с официальным визитом", - говорится в сообщении, опубликованном на странице ведомства в социальной сети WeChat.

Отметим, что за сотрудничество с РФ этот китайский чиновник ранее попал под санкции США.

Напомним, ранее Россию посетил лидер КНР Си Цзиньпин. План Китая по Украине стал главной темой неофициальной беседы президента РФ Владимира Путина и главы КНР Си Цзиньпина в Москве.

Мы анализировали, какие реальные перспективы отношений Украины и Китая, а также какова может быть роль Пекина в возможном мирном урегулировании.

В отдельном материале мы также разбирались, что значит визит Си Цзиньпина в Москву и китайский "мирный план" по Украине.