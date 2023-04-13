Китай призывает все стороны российско-украинской войны создать условия для мирных переговоров.

Об этом глава МИД КНР Цинь Ган заявил после беседы с главой МИД России Сергеем Лавровым, пишут российские медиа.

Кроме того, Цинь Ган отметил, что "современная международная ситуация меняется буквально на глазах, что диктует необходимость сохранения стратегических контактов между Россией и Китаем".

Ранее мы писали, что лидер КНР Си Цзиньпин после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном призвал как можно скорее возобновить мирные переговоры по Украине. От лица Китая и Франции он призвал международное сообщество избегать эскалации войны в Украине.

Кроме того, Си Цзиньпин заявил, что готов вместе с Парижем призывать мировое сообщество к "рациональности и сдержанности" в украинском вопросе.

Также "Страна" рассказывала, что китайская пресса заявляет об "определенном консенсусе" Пекина и Европы по Украине и другим глобальным вопросам.

При этом в США исключили переговоры с Россией об остановке огня, к которым призывает, в частности, Китай.