Лидер КНР Си Цзиньпин после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном сделал первые заявления, которые касаются Украины.

Об этом сообщает китайский канал CCTV.

Лидер Китая призвал как можно скорее возобновить мирные переговоры по Украине. От лица Китая и Франции призвал международное сообщество избегать эскалации войны в Украине.

А также заявил, что готов вместе с Парижем призывать мировое сообщество к "рациональности и сдержанности" в украинском вопросе.

Напомним, ранее Макрон заявил, что Китай может сыграть "главную роль" в войне в Украине из-за тесных отношений с РФ.

Также мы писали, что президент Франции на встрече с Си Цзиньпином заявил, что Китай может убедить РФ прекратить боевые действия в Украине.

Война в Украине продолжается уже 407-й день. Мы следим за новостями 6 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 406-го дня войны. Генштаб сообщал о боях в Бахмуте и за соседнюю Богдановку. Зеленский во время встречи с Дудой в Польше дал понять, что командование ВСУ может дать приказ на вывод украинских войск из Бахмута в случае угрозы его окружения. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина сможет вернуть Крым за 5-7 месяцев. А министр обороны Алексей Резников сказал, что вся война может закончиться в этом году, при этом Украина не пойдет на переговоры с Путиным.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, как РФ хочет увеличить армию для войны в Украине.