Посол Китая в Евросоюзе Фу Цун, который назвал "риторикой" прошлогоднее заявление Китая и России о "безграничной дружбе", заявил, что отсутствие звонка Си Цзиньпина президенту Украины Владимиру Зеленскому "не имеет большого значения" - просто лидер Китая "очень занят".

Об этом он сказал в интервью The New York Times.

По словам Фу Цина, между Пекином и Киевом происходят частые контакты на более низком уровне.

"Я знаю, что люди зациклены на президентском звонке. Тот факт, что президент Си не разговаривает с Зеленским, не означает, что Китай на стороне России в украинском вопросе", - сказал Фу Цун.

Кроме того, по его словам, Китай не будет поставлять России оружие для использования в Украине ни сейчас, ни в будущем. Фу Цин заявил, что госсекретарь США Энтони Блинкен распространял "ложь по телевидению", когда в феврале заявил, что Китай рассматривает возможность предоставления России оружия.

"Европа не сформулировала последовательную политику в отношении Китая", - заявил Фу Цун.

По его словам, выступление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен оставило у него ощущение, "что два человека ссорятся друг с другом".

Также он поприветствовал заявления о том, что ЕС должен "снизить риск" в своих отношениях с Китаем, установив новые правила, а не "разрывать связи".

Посол КНР выразил надежду, что ЕС и Китай отменят взаимные санкции, введенные в 2021 году из-за обвинений в нарушении прав уйгуров в Китае, а также заключат застопорившуюся торговую сделку, известную как Всеобъемлющее соглашение об инвестициях.

По данным источников NYT, Фу даже допустил, что Китай первым отменит санкции в одностороннем порядке в ближайшее время.

Он призвал Евросоюз выстраивать свои отдельные отношения с Китаем, не ориентируясь на позицию США.

"ЕС претендует на роль крупного центра, центра силы в мире, независимого центра силы в мире, в такой же степени, как Соединенные Штаты, в такой же мере, как и Китай. Так почему же она должна все время прислушиваться к Соединенным Штатам?", - сказал китайский дипломат.

Напомним, сегодня президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Китай на встречу с Си Цзиньпином. СМИ пишут, что лидеры стран обсудят Украину.

Тем временем война в Украине продолжается уже 406-й день. Мы следим за новостями 5 апреля в своем онлайне.