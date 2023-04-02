Газета The New York Times опубликовала материал о том, какие уроки Китай извлекает из поражений и побед России в Украине.

Издание изучило около 100 китайских исследовательских работ и статей в СМИ, в которых даются оценки войны в Украине. Вот основные выводы военных аналитиков КНР:

Россия успешно использовала гиперзвуковое оружие для уничтожения бункера с боеприпасами, склада горючего и других целей.

Starlink обеспечил ВСУ связью, поэтому Китай должен быстро разработать аналогичную низкоорбитальную спутниковую систему - и найти способы вывести из строя конкурирующие.

Путин успешно удерживает западные державы от прямого вмешательства в войну, размахивая ядерным оружием. Это может способствовать расширению собственной ядерной программы Китая. По данным Пентагона, к 2030 году ядерный арсенал Китая может вырасти примерно до 1000 боеголовок.

Китаю следует обратить внимание на недостатки военной логистики РФ и подготовиться к аналогичным вызовам, но с поправкой на островные операции (здесь прослеживается отсылка на возможную войну за Тайвань).

Трудности России с мобилизацией достаточного количества пехоты свидетельствуют о том, что Китаю необходимо сохранять свои наземные силы сильными и многочисленными.

Как говорится в одном исследовании, опыт России показал, что "великая держава должна поддерживать наземные силы разумного масштаба, иначе она потеряет свое преимущество на поле боя".

Изучение опыта России может укрепить убежденность Китая в том, что он способен победить в возможном конфликте, пишет NYT.

"Военный бюджет Китая в 225 миллиардов долларов почти в три раза больше, чем у России, а огромные производственные и технологические мощности Китая означают, что он может производить множество передовых беспилотников и другого оружия, которого не хватает российским войскам", - говорится в статье.

Ранее мы писали, что глава КНР Си Цзиньпин, выступая на ежегодном собрании китайского парламента, заявил, что готовит Китай к войне. Си Цзиньпин раскрыл тему готовности к войне в четырех отдельных речах, а в одной из них сказал своим генералам "смело воевать". Его правительство также объявило об увеличении оборонного бюджета Китая на 7,2%, который удвоился за последнее десятилетие, а также о планах сделать страну менее зависимой от иностранного импорта зерна.

Кроме того, в Минобороны КНР заявили, что отношения Китая и России "превосходят" военные альянсы времен холодной войны. Там заявили, что армия Китая будет укреплять сотрудничество с российской.