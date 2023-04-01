Глава комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли считает, что в Китае верят в неизбежность войны с США.

Об этом Милли сказал в интервью изданию Defense One.

По словам Милли, этот вопрос философский, поскольку КНР следует марксизму и поэтому там допускают историческую предопределенность.

На Западе, как сказал Милли, воспитаны с приверженностью идее свободной воли, поэтому не видят конфликт неизбежным.

Генерал добавил, что риторика сама по себе может накалять обстановку, и он придерживается позиции "говори мягко, но имей палку побольше".

"В контексте Китая, в моем понимании, их военные и другие пришли к какого-то рода выводу, что война с США неизбежна. Это опасно", - сказал Милли.

Он добавил, что Вашингтон не хочет войны сверхдержав, особенно, если Китай и Россия создадут военный союз против США.

Тем временем в Минобороны КНР заявили, что отношения Китая и России "превосходят" военные альянсы времен холодной войны.

В свою очередь бывший помощник экс-президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Россия и Китай образовывают ось, которая становится настоящей проблемой для Запада.