Посол Китая в Евросоюзе Фу Цун назвал "риторикой" прошлогоднее заявление Китая и России о "безграничной дружбе".

Его цитирует газета New York Times.

"Безграничная – это не что иное, как риторика", - сказал Фу Цун.

По его словам, некоторые люди "намеренно неправильно толкуют" отношения Пекина и Москвы. Он говорит, что Китай не поддерживает вторжение РФ и не признает аннексию украинских территорий.

Однако Китай считает "коренные причины (войны в Украине - Ред.) сложнее", чем говорят западные лидеры. Пекин не осудил вторжение, потому что понимает заявления России об оборонной войне против вторжения НАТО.

Также он заявил, что Пекин пока не соглашается на прямой диалог Си Цзиньпина и Зеленского, потому что китайский лидер "очень занят".

Отметим, что заявления Фу Цуна прозвучали накануне встречи Макрона и Си в Пекине. Ранее в Китае заявили, что готовы обсуждать с Евросоюзом урегулирование по Украине.

Также сообщалось, что NYT писала, что Китай извлекает уроки из войны РФ против Украины и готовится к собственной островной операции.