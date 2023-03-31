Ни "мирный план" по Украине председателя Китая Си Цзиньпина, ни предложение президента Беларуси Александра Лукашенко насчет перемирия сейчас невозможно реализовать, считают в РФ.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, китайские и белорусские предложения "не реализуемы в настоящий момент в связи с нежеланием, точнее - невозможностью украинской стороны ослушаться своих кураторов, своих командиров".

В связи с этим, "продолжается специальная военная операция", заявил Песков.

Тем не менее, пресс-секретарь Путина уточнил, что призыв Лукашенко "будет обсуждаться лидерами России и Беларуси на будущей неделе".

Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин в интервью RTVI перечислил десять условий России для установления "устойчивого мира в Украине и Европе". Среди них - признание захваченных украинских территорий российскими.

Также в Офисе президента Украины назвали свои условия завершения войны дипломатическим путем. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что для переговоров со стороны РФ должен смениться переговорный субъект, а российские войска должны покинуть всю территорию Украины.