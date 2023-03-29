После заявлений пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что переговоры невозможны, в Офисе президента Украины заявили, что войну можно завершить дипломатическим путем. Но для этого со стороны РФ должен смениться переговорный субъект, а российские войска должны покинуть всю территорию Украины.

Об этом в Twitter написал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Песков/Лавров ошибаются: войну можно завершить дипломатическим путем. Если Россия немедленно покинет оккупированные земли. Чтобы это произошло, в Москве должна произойти перезагрузка, измениться переговорный субъект. Этого можно добиться через новые поражения армии России. Увеличиваем поставки оружия", - написал Подоляк.

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что "достижение целей спецоперации политико-дипломатическим способом в случае с Украиной невозможно". А секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев сказал, что Россия "непременно достигнет всех целей спецоперации, добьется демилитаризации и денацификации Украины, обеспечит свою территориальную целостность и безопасность населения".

При этом недавно секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что в Украине становится все больше сторонников мирных переговоров с Россией.

Тем временем война в Украине продолжается уже 399-й день. Мы следим за новостями 29 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 398-го дня войны. Самая горячая точка фронта - Бахмут, за который продолжаются бои. На этом направлении РФ усиливает "вагнеровцев" подразделениями регулярной армии, в первую очередь, десантниками. Что касается Авдеевки, то британская разведка считает, что в последние дни РФ отдает приоритет операции по ее окружению перед всеми остальными направлениями

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