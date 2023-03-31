Президент Беларуси Александр Лукашенко выступает с посланием национальному парламенту. Он заявил, что нужно начать переговоры по Украине без предварительных условий прямо сейчас.

Также Лукашенко предложил объявить перемирие без права перемещения техники и переброски оружия с обеих сторон.

По его словам, если Россия раньше у Беларуси просила боеприпасы, то сегодня она "ни у кого не просит", потому что ВПК РФ "разворачивается в полную мощь", и "мало не покажется". Россияне, по его заявлению, "медленно запрягают, но быстро едут".

Также он заявил, что с украинской стороны благодаря оружию НАТО "тоже будет армада" и "тогда начнется эскалация" вплоть до мировой войны.

Лукашенко заявил, что "невозможно победить ядерную державу": "Если российское руководство увидит, что дело идет к распаду России, то применят самое страшное оружие".

Он также обвинил Украину и Запад в доведении ситуации до нынешней войны.

Напомним, что ранее Лукашенко публично назвал Владимира Зеленского "гнидой". При том повторил это трижды.

А на днях Россия заявила, что планирует разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие.

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