Президент США Джо Байден обеспокоен намерением Москвы разместить ядерное оружие в Беларуси. Об этом он сказал журналистам CNN.

"Они еще не сделали этого, если только ничего не произошло, пока я был в вертолете. Конечно, я обеспокоен этим", – заявил американский президент во время общения с журналистами.

Также он повторил свою позицию по поводу опасности ядерной риторики России.

"О чем я говорил с вами, ребята, за последний год? Это опасный разговор, и он вызывает беспокойство", - сказал Байден.

Ранее в Белом доме заявляли, что не видели признаков перемещения РФ ядерного оружия в Беларуси.

Напомним, что экс-президент США Дональд Трамп призвал американцев "молиться" после заявления РФ о планах разместить ядерное оружие в Беларуси. По его словам, эта ситуация была вызвана тем, что американским правительством управляют некомпетентные люди.

При этом на Западе считают, что размещение ядерного оружия в Беларуси кардинально на ядерный баланс не повлияет, ведь у РФ есть такое оружие в Калининградской области, находящейся существенно западнее.

Как писала "Страна", Совбез ООН на заседании 31 марта обсудит намерение РФ разместить ядерное оружие в Беларуси.